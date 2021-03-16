Китай заявил о намерении свернуть меры поддержки экономики после пандемии

Пекин, 16 марта. Правительство Китая сообщило о планах свернуть меры по поддержке экономики после кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

Пекину следует разработать соответствующий план, согласно которому Китай может ослабить свои позиции в стимулировании экономики, контролируя темпы восстановления и не нанося ущерба фондовому рынку. КНР может стать первой страной, которая откажется от мер поддержки, передает The Wall Street Journal.

В Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе ситуация несколько иная: в них власти продолжают поддерживать экономику дополнительной ликвидностью и повышенными расходами. Если китайские власти ошибутся, это будет препятствовать процессу восстановления не только внутренней экономики, но и мировой.

Ранее сообщалось, что экономика Китая может опередить американскую в 2028 году. Об этом говорится в прогнозе экспертов Брукингского института. В минувшем году КНР стала единственной крупной страной, экономические показатели которой продемонстрировали рост.