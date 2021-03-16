Судан хочет привлечь посредников в спор с Эфиопией по плотине «Возрождение»

Хартум, 16 марта. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок направил письма в Африканский союз (АС), ООН, США и ЕС с просьбой выступить посредниками в переговорном процессе по эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ), сообщает информационное агентство SUNA.

Министр иностранных дел Марьям аль-Махди ас-Садик осудила Аддис-Абебу за игнорирование соглашения, регулирующего степень заполняемости дамбы. Она предупредила об ужасных последствиях, к которым могут привести такие действия. Нарушение договоренностей угрожает жизням миллионов суданских граждан, подчеркнула дипломат.

Глава МИД Судана призвала Африканский союз предпринять конкретные шаги по урегулированию разногласий, «пока не стало слишком поздно». Кроме того, Ас-Садик назвала неприемлемой неотступную позицию властей Эфиопии в приграничном конфликте.

Строительство и заполняемость дамбы Хидасэ по-прежнему остаются камнем преткновения в отношениях соседних стран. Хартум и Каир считают, что эксплуатация сооружения на реке Голубой Нил грозит засухой в районе, расположенном ниже по течению от плотины. В качестве решения они предложили Аддис-Абебе заключить договор, который позволил бы контролировать работу гидроэлектростанции. Однако инициатива пока остается без ответа со стороны Эфиопии. Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разобрал проблему региона.