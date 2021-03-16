Круглый стол на тему защиты прав россиян за границей пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Москва, 16 марта. Онлайн-конференция по вопросам экстерриториального правоприменения состоится в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве 17 марта.

Речь пойдет о защите прав граждан России за границей. Участие в круглом столе примут полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, адвокат и председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена и партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

На онлайн-конференции также выступят профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян и член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

На мероприятии будут освещены проблемы задержания за границей и экстрадиции россиян по запросу третьих стран. Кроме того, будет поднята тема исполнения решений суда на территории иностранных государств.

Пресс-центр МИА «Россия сегодня» является уникальной многофункциональной площадкой. На протяжении последних лет он считается самой посещаемой медиаплощадкой Российской Федерации.