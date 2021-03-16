Названы дата и место похорон хоккеиста петербургского «Динамо» Файзутдинова

Челябинск, 16 марта. С погибшим 19-летним защитником МХК «Динамо» Тимуром Файзутдиновым простятся в Челябинске 18 марта.

О церемонии прощания и похоронах сообщила пресс-служба клуба. По ее данным, воспитанника похоронят в родном городе. В настоящий момент время и место траурной церемонии неизвестны, данные уточнят в ближайшее время. Тем временем на арене «Динамо СПб» открыли место памяти хоккеиста, куда все желающие смогут принести цветы и написать слова скорби в траурной книге.

Игрок петербургского клуба Тимур Файзутдинов получил травму на матче. В его голову во время игры попала шайба. В результате спортсмен был госпитализирован. Медики около трех дней боролись за жизнь молодого человека, но он скончался в ярославской больнице.