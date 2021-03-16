В ЛНР назвали виновников крушения Ил-76 в Донбассе в 2014 году

Луганск, 16 марта. Украинское командование полностью несет ответственность за крушение Ил-76 в 2014 году, заявил бывший представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Красногвардейский районный суд Днепра заочно вынес приговор о пожизненном заключении бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого по делу о крушении самолета в Донбассе, во время которого погибли 49 человек.

Воздушное пространство над ЛНР было закрыто, поэтому любой нарушитель данного порядка получит соответствующий ответ, об этом сообщал еще в 2014 году экс-глава республики Валерий Болотов, заявил Андрей Марочко.

На тот момент Луганская Народная Республика (ЛНР) уже сталкивалась с воздушными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вынуждена была отражать. К тому же Ил-76 нес угрозу для мирных жителей республики, отметил Марочко, передает издание РИА Новости.

«Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление контингента (военного контингента Украины — Прим. ред.) на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они (украинские силовики — Прим. ред.) сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», — дополнил он.

Власти Украины прекрасно понимали, что посылать самолет — заведомо провальная идея, и это приведет к непоправимым потерям. Поэтому вина за данные действия полностью возлагается на украинское командование, резюмировал Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают стягивать боевую технику к границам с ЛДНР.