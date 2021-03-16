Американские ученые «проникли» в глубины самого высокого гейзера в мире

Солт-Лейк-Сити, 16 марта. Ученые американского Университета штата Юта проверили основные принципы извержения гейзеров. Исследование проводилось в самом высоком гейзере в мире — «Пароходе».

Йеллоустонский национальный парк давно привлекает внимание ученых-сейсмологов и геологов. Они выяснили, как происходят процессы извержения гейзеров и что влияет на частоту этих событий.

В рамках научной работы исследователи изучили систему питания высочайшего гейзера в мире под названием «Пароход». По мнению ученых, в глубине парка дремлет огромная магматическая система, которая и подпитывает гейзеры, провоцируя извержения. Особый трепет вызывает наличие в парке супервулкана, способного извергнуться в любое время.

Ученые провели исследование подземных структур гейзеров. Это достаточно сложный процесс, который требует наличия современнейшего оборудования.

«Сейчас, когда нам впервые удалось проникнуть в подземную структуру гейзера, мы надеемся получить ответы на некоторые вопросы, но впереди еще много научной работы», — признаются сотрудники университета.

Тем не менее работа идет. Ученые сумели составить карту внутренней структуры вулканического источника на глубине около 100 метров и не собираются останавливаться на достигнутом.

Россия также богата гейзерами. В конце июля 2020 года российский путешественник Андрей Тимофеев обнаружил «старшего брата» Гейзерного озера в Республике Алтай. Однако он не стал указывать местоположение живописного озера, чтобы сохранить его уникальность.