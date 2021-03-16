Депутат Госдумы Бахарев припомнил кошмары украинского Крыма

Украина отомстила даже тем своим гражданам, кто не голосовал за присоединение Крыма к России, рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Гайки в Крыму завинчивались еще с 90-х годов. Сначала Крым лишился своей Конституции, затем поста президента. Когда к власти на Украине пришел Виктор Ющенко, ситуация стала почти нетерпимой. Тогда насильственная украинизация достигла апогея. Запад и его правительственные марионетки пытались представить Украину как антироссийский проект. Конечно, Крыму в такой Украине места не нашлось», — рассказал Бахарев.

Депутат припомнил, с какими дикими ситуациями приходилось сталкиваться населению. Он вспомнил, что в учебниках истории Великая Отечественная война именовалась «советско-немецкой», а бандеровцы превратились в «героев освободительной борьбы».

«Запрещалось дублирование на русский инструкций к медицинским препаратам. Люди не могли посмотреть кино на русском языке, даже детские мультфильмы. Никого не интересовало, что это противоречило действующей Конституции, я уже не говорю о нарушениях прав человека. Думаю, все это вылилось в события 2014 года, а непосредственно Майдан стал катализатором, который перевел протесты крымчан в активную фазу», — припомнил Бахарев.

При этом, по словам Бахарева, в совете Крыма были депутаты, которые хотели оставить Крым в составе Украины, но оказавшись в меньшинстве, они выразили протест тем, что не явились на заседания Крымского парламента, когда принималось решение об отставке проукраинского правительства.

Бахарев отметил, что судьба этих депутатов была незавидной. Один из них, переехав на Украину, оказался на скамье подсудимых и получил тюремный реальный срок за то, что заявил, что не считает законным переворот на Украине. При этом он даже не участвовал в голосовании парламента о проведении референдума. По словам депутата, жители Крыма на примере Донбасса и Одессы увидели, какой участи смогли избежать.

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