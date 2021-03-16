Патрушев обсудил во Вьетнаме вопросы в сфере борьбы с преступностью

Ханой, 16 марта. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Ханое с Министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом.

В ходе рабочей поездки Патрушев подписал Меморандум о взаимопонимании между Следственным комитетом РФ и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам.

Документ предполагает сотрудничество между странами в сфере борьбы с преступностью. Стороны достигли договоренности об обмене опытом расследований особо опасных для общества преступлений. Подписание Меморандума является шагом к укреплению межведомственного взаимодействия.

Стороны удовлетворены развитием взаимодействия в сфере контрразведки, борьбы с террористами и защиты конституционного строя. Страны выразили заинтересованность в продолжении информационного обмена, сообщили в пресс-службе СБ РФ.