Сенатор Севастополя и крымский депутат оценили перспективы туризма в 2021 году

Туристический поток в Крыму в 2021 году восстановится после пандемии, поделились на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы Константин Бахарев.

«Крым всегда будет здравницей. У него потрясающие климатические условия, которых больше нет нигде. Он очень выигрышен для людей с легочными заболеваниями. Севастополь немного другая история. Это город военно-патриотического туризма. Нам также нужна развитая инфраструктура. Но главное — в Севастополе есть, что посмотреть», — рассказала сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева.

Депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что до пандемии коронавируса, рост туристов в Крыму был внушительным. В 2019 году в Крым, по его словам, приехал исторический максимум в шесть миллионов туристов, чему способствовало расширение авиасообщения. Так, в Крым полетели самолеты из более чем 50 городов. При этом структура туристического потока изменилась.

«В украинский период у нас 90% туристов были из Украины. Сегодня ситуация зеркальная — 90% туристов из России. Но при этом в 2019 году в Крым приехал один миллион граждан Украины. Это говорит о том, что несмотря на официальную пропаганду, украинцы любят отдыхать в Крыму. В прошлом году турпоток из-за «ковида» снизился, но мы надеемся его восстановить в 2021-м», — заявил Бахарев.

Ранее ФАН рассказывал, что российские туристы из разных регионов променяли тропические пляжи на берега Байкала.