Соболь не вошла в список кандидатов в кандидаты от КПРФ на выборы в Госдуму

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь не вошла в список кандидатов, которых Коммунистическая партия (КПРФ) поддержит на предстоящих выборах в Государственную думу. Голосование пройдет этой осенью.

Во вторник, 16 марта, принадлежащий КПРФ сайт «Красная Москва» опубликовал список кандидатов в кандидаты на выборы ГД — 2021, куда вошли 14 человек, включая главу московского отделения партии Валерия Рашкина. Перечень претендентов был утвержден на очередной конференции коммунистов, прошедшей 13 марта.

Анализ списка показал, что сотрудница ФБК Любовь Соболь в реестр поддерживаемых партией кандидатов не вошла, хотя ранее в СМИ появлялась информация о том, что столичные коммунисты во главе с Рашкиным рассматривали вариант о заключении взаимовыгодной сделки с помощницей осужденного Алексея Навального. В случае если КПРФ поддержала бы юриста ФБК, то это позволило бы ей обойти «подписной» фильтр. Без поддержки партии Соболь будет вынуждена самостоятельно проходить все необходимые процедуры по допуску к участию в выборах. Кроме того, Соболь сейчас является фигурантом уголовного дела и в случае вынесения приговора, связанного с лишением свободы, автоматически выбывает из политической гонки.

Также в список КПРФ не попали депутаты Мосгордумы, которых в 2019 году поддерживал Навальный посредством «Умного голосования». Очевидно, что нежелание помогать лояльным к осужденному членам МГД связано с последними словами главы КПРФ Геннадия Зюганова о Навальном и ФБК в целом. Так, после ряда несанкционированных акций зимой этого года коммунист заявил, что его партия не может поддерживать людей, которые выводят несовершеннолетних на улицы. Он также выразил уверенность, что ни один член партии не пойдет на подобные действия. Кроме того, за связи с Навальным из партии была исключена депутат МГД Екатерина Шувалова.