Анастасия Таталина принесла России первое в истории золото ЧМ в биг-эйре

Аспен, 16 марта. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла первое место на Чемпионате мира в биг-эйре. Золотая медаль стала первой в истории РФ, завоеванной в этой дисциплине.

В финале соревнования россиянка заработала 184,50 балла. Второе место отвоевала еще одна россиянка — Лана Прусакова, набравшая 165,50 балла. Соревнования по фристайлу проходили в американском Аспене.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены на Чемпионате мира выступают в статусе RSF (Russian Ski Federation) под флагом Олимпийского комитета РФ, а не страны. Россиянам запрещено использовать триколор и герб на своей форме.

Недавно российские спортсмены завоевали еще одно золото впервые в истории. Фристайлисты выиграли смешанные командные соревнования в лыжной акробатике на мировом первенстве, которое проходит в Казахстане.