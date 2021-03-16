Британцев испугал внешний вид принца Филиппа после выписки из больницы

Лондон, 16 марта. Герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании принц Филипп вернулся домой после лечения в больничном стационаре, продлившегося 28 дней.

В середине февраля герцог Эдинбургский пожаловался на плохое самочувствие. Прямиком из Виндзорского замка мужа Елизаветы II доставили в столичный госпиталь короля Эдварда VII. В начале марта принц Филипп перенес операцию на сердце в лондонской больнице Святого Варфоломея. Он вернулся в госпиталь короля Эдварда VII для окончательного восстановления.

Корреспондентам издания Reuters удалось сфотографировать 99-летнего принца Филиппа во время его выписки из больницы. На представленных ниже кадрах муж Елизаветы II запечатлен на заднем сидении в салоне автомобиля. Цвет лица герцога Эдинбургского отдает желтизной, а глаза заволочены дымкой. Фотографии взволновали англоязычную аудиторию издания.

«Бессмертные люди существуют»; «У этого парня остался 1%»; «Напомнило сериал «Ходячие мертвецы», — отреагировали англичане на фото с выздоровевшим принцем Филиппом.

Ранее сообщалось, что Елизавета II хочет лично поговорить с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной тому — ситуация, сложившаяся из-за интервью герцогов Сассекских, прозвучавшее в студии американской журналистки Опры Уинфри.