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Британцев испугал внешний вид принца Филиппа после выписки из больницы

Британцев испугал внешний вид принца Филиппа после выписки из больницы

Лондон, 16 марта. Герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании принц Филипп вернулся домой после лечения в больничном стационаре, продлившегося 28 дней.

В середине февраля герцог Эдинбургский пожаловался на плохое самочувствие. Прямиком из Виндзорского замка мужа Елизаветы II доставили в столичный госпиталь короля Эдварда VII. В начале марта принц Филипп перенес операцию на сердце в лондонской больнице Святого Варфоломея. Он вернулся в госпиталь короля Эдварда VII для окончательного восстановления.

Корреспондентам издания Reuters удалось сфотографировать 99-летнего принца Филиппа во время его выписки из больницы. На представленных ниже кадрах муж Елизаветы II запечатлен на заднем сидении в салоне автомобиля. Цвет лица герцога Эдинбургского отдает желтизной, а глаза заволочены дымкой. Фотографии взволновали англоязычную аудиторию издания.

«Бессмертные люди существуют»;

«У этого парня остался 1%»;

«Напомнило сериал «Ходячие мертвецы», — отреагировали англичане на фото с выздоровевшим принцем Филиппом.

Ранее сообщалось, что Елизавета II хочет лично поговорить с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной тому — ситуация, сложившаяся из-за интервью герцогов Сассекских, прозвучавшее в студии американской журналистки Опры Уинфри.

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