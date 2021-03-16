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Дмитрий Шепелев отказался показывать ягодицы подписчикам

Дмитрий Шепелев отказался показывать ягодицы подписчикам

Москва, 16 марта. Последний возлюбленный покойной певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев отказался демонстрировать поклонникам ягодицы на странице в соцсети.

В своих Instagram Stories Шепелев рассказал об интересном рекламном предложении, которое он получил от незнакомой девушки по имени Елизавета. У телеведущего появилась возможность бесплатно посетить новый банный комплекс. Взамен он должен был рассказать о визите на своей странице в соцсети.

Сначала Шепелев задумался о том, чтобы согласиться и «помыться по бартеру». Такого в жизни ведущего еще не случалось. Однако в итоге отец сына Жанны Фриске отказался от заманчивого предложения, поскольку понял, что не готов к такому креативу.

«Елизавета, Stories в простыне и с листом на попе — это не для меня», — ответил девушке Дмитрий Шепелев.

Сейчас телеведущий живет со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой они скоро станут родителями. При этом Шепелеву по-прежнему продолжают задавать вопросы о Жанне Фриске, скончавшейся почти шесть лет назад. Ведущий недавно попросил подписчиков не напоминать ему о покойной возлюбленной.

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