Стало известно о формате проведения ПМЭФ в 2021 году

Москва, 16 марта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Он состоится 2–5 июня в КВЦ «Экспофорум».

Об этом сообщает фонд Росконгресс. Для обеспечения безопасности участников будет организован мониторинг здоровья пассажиров, прибывающих в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Рабочая группа оргкомитета под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой проработает комплекс мер эпидемиологической безопасности на площадке ПМЭФ. Приоритетом для организаторов форума будет безопасность и предоставление удобного доступа на площадку, уточняется в сообщении фонда.

В рамках ПМЭФ пройдут Российский форум малого и среднего бизнеса, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, региональный консультативный совет B20, форум творческого предпринимательства и форум «Лекарственная безопасность», а также мероприятия по арктической и африканской повестке в двустороннем формате.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.