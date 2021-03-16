Гинцбург объяснил, можно ли употреблять спиртное после вакцинации от COVID-19

Москва, 16 марта. Можно ли употреблять спиртные напитки после вакцинации от коронавирусной инфекции, объяснил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Употреблять алкоголь после прививки от коронавируса можно, сообщил Гинцбург. При этом нужно соблюдать меру и не злоупотреблять спиртным. Важно помнить, что этиловый спирт, содержащийся в напитках, является ядом для клеток иммунной системы человека. Вещество в большой концентрации подавляет их размножение.

Этиловый спирт токсично влияет не только не иммунную систему. Вещество является ядом для всех клеток организма, в том числе нейронных соединений в мозге. Об этом глава центра имени Гамалеи рассказал в ходе брифинга. Мероприятие проходит в дистанционном формате в пресс-центре Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

До этого Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса не зафиксировано летальных исходов. Все партии препарата проходят контроль по 18 параметрам. У инъекций отмечается гарантированно высокое качество.