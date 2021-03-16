Налоговая служба активизировала проверки физлиц с иностранными активами

Москва, 16 марта. Представители налоговых органов стали чаще посещать с проверками физических лиц с иностранными активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

Специалисты отмечают, что их клиенты начали получать «письма счастья» от налоговой службы в конце 2020 года. Число выездных проверок резко возросло после того, как Федеральная налоговая служба (ФНС) закончила обработку сведений, полученных в рамках международного обмена за 2017 год.

ФНС в 2017 году впервые получила информацию от иностранных коллег в рамках обмена данными под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о счетах россиян за рубежом.

ФНС ранее предупреждала о начале проверок с 2021 года, поскольку полученная от зарубежных ведомств информация перед обработкой требует предварительного ознакомления. По данным ФНС, россияне имеют за границей 700 тысяч счетов, остатки по которым в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн рублей.

Налоговые органы РФ с 17 марта получат доступ к банковской тайне. Банки должны будут предоставлять информацию о налогоплательщиках по требованию ФНС в течение трех дней. Однако, как отметили в ФНС, добросовестным налогоплательщикам боятся нечего, доступ к банковской тайне их не коснется.