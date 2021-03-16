Участники программы «Время покажет» обсудили президентские амбиции Меган Маркл

Москва, 16 марта. Избирателям может прийтись по душе «слезливая история неудавшейся принцессы», если Мэган Маркл решит реализовать свои президентские амбиции в США, считает политолог Геворг Мирзаян.

В очередном выпуске телепередачи «Время покажет» гости программы обсудили сообщения западных СМИ о том, что экс-президент США Дональд Трамп считает Мэган Маркл «никудышной», но якобы боится заявлять об этом публично, а также коснулись темы возможно выдвижения Маркл, которая переехала в США, на пост американского президента

Мирзаян высказал мнение, что у жены принца Гарри после скандального интервью Опре Уинфри есть возможность монетизировать себя и всерьез заняться политикой.

«У Маркл будет преимущество перед другими кандидатами – слезливая история неудавшейся принцессы, которая «зайдет всем домохозяйкам». При правильной раскрутке она может выстрелить», — заявил он.

Совершенно противоположную точку зрения высказал американский журналист Майкл Васюра. По его словам, герцогиня Сассекская не намерена участвовать в президентской гонке. Он уверен, что она хочет пойти по стопам американской теледивы Ким Кардашьян, став телеведущей реалити-шоу.

В свою очередь журналист Роман Газенко полагает, что Маркл могут использовать, чтобы составить мнимую конкуренцию Камале Харрис.

«Будут использовать для подстраховки, потому что нужно будет кого-то предложить для создания образа конкурентной борьбы. Это начало ее предвыборной кампании, это не фальстарт», — говорит он.

Напомним, что ранее издание Daily Mail со ссылкой на бывшего старшего советника Дональда Трампа сообщило, что экс-президент США хотел высказаться по поводу интервью Меган Маркл, но побоялся.