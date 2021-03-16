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Участники программы "Время покажет" обсудили президентские амбиции Меган Маркл

Участники программы «Время покажет» обсудили президентские амбиции Меган Маркл

Москва, 16 марта. Избирателям может прийтись по душе «слезливая история неудавшейся принцессы», если Мэган Маркл решит реализовать свои президентские амбиции в США, считает политолог Геворг Мирзаян.

В очередном выпуске телепередачи «Время покажет» гости программы обсудили сообщения западных СМИ о том, что экс-президент США Дональд Трамп считает Мэган Маркл «никудышной», но якобы боится заявлять об этом публично, а также коснулись темы возможно выдвижения Маркл, которая переехала в США, на пост американского президента

Мирзаян высказал мнение, что у жены принца Гарри после скандального интервью Опре Уинфри есть возможность монетизировать себя и всерьез заняться политикой.

«У Маркл будет преимущество перед другими кандидатами – слезливая история неудавшейся принцессы, которая «зайдет всем домохозяйкам». При правильной раскрутке она может выстрелить», — заявил он.

Совершенно противоположную точку зрения высказал американский журналист Майкл Васюра. По его словам, герцогиня Сассекская не намерена участвовать в президентской гонке. Он уверен, что она хочет пойти по стопам американской теледивы Ким Кардашьян, став телеведущей реалити-шоу.

В свою очередь журналист Роман Газенко полагает, что Маркл могут использовать, чтобы составить мнимую конкуренцию Камале Харрис.

«Будут использовать для подстраховки, потому что нужно будет кого-то предложить для создания образа конкурентной борьбы. Это начало ее предвыборной кампании, это не фальстарт», — говорит он.

Напомним, что ранее издание Daily Mail со ссылкой на бывшего старшего советника Дональда Трампа сообщило, что экс-президент США хотел высказаться по поводу интервью Меган Маркл, но побоялся.

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