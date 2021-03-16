Видео с боевых стрельб батареи «Белград» появилось в Сети

Минск, 16 марта. Мероприятия по проверке боеготовности вооруженных сил проходят в Белоруссии. Видео тренировки военнослужащих белорусской армии при помощи батареи «Белград» опубликовали в Сети.

На Осиповичском полигоне были выполнены пуски из реактивных машин залпового огня «Белград». Стрельба по мишеням происходила из 122-миллиметровых стволов боевой машины. Цели находились на различных дистанциях и направлениях.

Кроме этого, в ходе маневров будут отработаны задачи по подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2021» и готовность линейного батальона связи. Это новое объединение в Западном оперативном командовании Белоруссии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Белоруссии приступили к совместным учениям в Нижегородской области. Согласно информации пресс-службы Западного военного округа, в ротных тактических учениях будут задействованы личный состав танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии и военнослужащие Республики Беларусь.