Житель Йошкар-Олы решил заработать и сдал в комиссионку арендованную приставку

Йошкар-Ола, 16 марта. Житель Йошкар-Олы подозревается в преступлении. Он арендовал игровую приставку, а потом сдал ее в комиссионный магазин.

О случившемся полиции рассказал 29-летний местный житель. Стражам порядка он сообщил, что 22-летний мужчина взял у него в аренду приставку, которая стоит 26 тысяч рублей. Но в оговоренный срок злоумышленник ее не вернул и, вероятнее всего, возвращать не собирался.

Позже выяснилось, что злоумышленник сдал консоль в комиссионный магазин, пишет «Медиапоток». Вырученные деньги он потратил на свои нужды. Полиция уже возбудила уголовное дело. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД России по РМЭ.

Правоохранители Волгограда возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщал ФАН. Основной подозреваемой является 62-летняя учительница. По версии следствия, злоумышленница находила жертв в школе, там же и проводилась их «обработка».