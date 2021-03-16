Политолог из США указал на деструктивное влияние ЭСЦАГ на ситуацию в ЦАР

Банги, 16 марта. Страны Центральной Африки должны пересмотреть политику в отношении ЦАР и поддержать законные власти республики в борьбе против боевиков. С таким заявлением выступил политолог из США Стивен Эберт.

В интервью для центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain американский специалист отметил, что ситуация с безопасностью в ЦАР по-прежнему остается далекой от нормальной. Республика сталкивается с беспрецедентной активностью боевиков, которые фактически покушаются на государственные устои страны и пытаются свергнуть законно избранное правительство.

Он напомнил, что бывший президент ЦАР официально стал координатором конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены», и, фактически, объявил войну официальным властям страны. На стороне экстремистов выступают иностранные наемники, также из-за рубежа контрабандными путями приходит оружие и снаряжение.

Справиться с ситуацией правительству ЦАР помогают российские инструкторы, которые тренируют личный состав вооруженных сил республики, что позволило переформатировать структуру армии, сделав ее более современной и боеспособной. Россияне сопровождают учеников даже в самых опасных условиях, продолжая консультировать их «в поле».

Немалую помощь оказывает и руандийский военный контингент, прибывший в страну по официальной просьбе Банги. Однако некоторые соседи ЦАР стремятся поддержать эскалацию конфликта в корыстных интересах.

«Многие страны субрегиона извлекают выгоду из сохраняющейся нестабильности в республике, поскольку в этом случае боевики останутся в ЦАР», — объяснил он.

Эксперт считает, что Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), которое вмешивается во внутренние дела ЦАР, является инструментом для защиты политических интересов Анголы.

Правительство в Луанде пытается отвлечь внимание народа от внутренних проблем. В связи с этим Стивен Эберт призвал сообщество стран субрегиона остановить деструктивное влияние Анголы на ЦАР и положить конец подобной практике. Он добавил, что необходимо сделать все возможное для прекращения незаконного оборота оружия в стране.

«ЭСЦАГ не должно действовать как Франция, которая теряет позиции в ЦАР из-за двуличия и лицемерия в вопросах урегулирования кризиса», — резюмировал эксперт.

В завершение он напомнил, что ЦАР обладает богатыми запасами минеральных ресурсов, способных обеспечить процветание страны. Однако на сегодняшний день почти три миллиона человек, или более половины населения республики, нуждаются в гуманитарной помощи.