Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ЦАР

Политолог из США указал на деструктивное влияние ЭСЦАГ на ситуацию в ЦАР

Политолог из США указал на деструктивное влияние ЭСЦАГ на ситуацию в ЦАР

Банги, 16 марта. Страны Центральной Африки должны пересмотреть политику в отношении ЦАР и поддержать законные власти республики в борьбе против боевиков. С таким заявлением выступил политолог из США Стивен Эберт.

В интервью для центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain американский специалист отметил, что ситуация с безопасностью в ЦАР по-прежнему остается далекой от нормальной. Республика сталкивается с беспрецедентной активностью боевиков, которые фактически покушаются на государственные устои страны и пытаются свергнуть законно избранное правительство.

Он напомнил, что бывший президент ЦАР официально стал координатором конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены», и, фактически, объявил войну официальным властям страны. На стороне экстремистов выступают иностранные наемники, также из-за рубежа контрабандными путями приходит оружие и снаряжение.

Справиться с ситуацией правительству ЦАР помогают российские инструкторы, которые тренируют личный состав вооруженных сил республики, что позволило переформатировать структуру армии, сделав ее более современной и боеспособной. Россияне сопровождают учеников даже в самых опасных условиях, продолжая консультировать их «в поле».

Немалую помощь оказывает и руандийский военный контингент, прибывший в страну по официальной просьбе Банги. Однако некоторые соседи ЦАР стремятся поддержать эскалацию конфликта в корыстных интересах.

«Многие страны субрегиона извлекают выгоду из сохраняющейся нестабильности в республике, поскольку в этом случае боевики останутся в ЦАР», — объяснил он.

Эксперт считает, что Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), которое вмешивается во внутренние дела ЦАР, является инструментом для защиты политических интересов Анголы.

Политолог из США указал на деструктивное влияние ЭСЦАГ на ситуацию в ЦАР

Правительство в Луанде пытается отвлечь внимание народа от внутренних проблем. В связи с этим Стивен Эберт призвал сообщество стран субрегиона остановить деструктивное влияние Анголы на ЦАР и положить конец подобной практике. Он добавил, что необходимо сделать все возможное для прекращения незаконного оборота оружия в стране.

«ЭСЦАГ не должно действовать как Франция, которая теряет позиции в ЦАР из-за двуличия и лицемерия в вопросах урегулирования кризиса», — резюмировал эксперт.

В завершение он напомнил, что ЦАР обладает богатыми запасами минеральных ресурсов, способных обеспечить процветание страны. Однако на сегодняшний день почти три миллиона человек, или более половины населения республики, нуждаются в гуманитарной помощи.

Новости партнеров