Греция и Турция вернулись к переговорам о разграничении вод Средиземного моря

Афины, 16 марта. Высокопоставленные дипломаты из Греции и Турции встретились в Афинах, чтобы обсудить напряженность из-за спорных морских границ и связанных с ними прав на добычу полезных ископаемых. Целью очередного раунда переговоров стало создание почвы для будущего, более обстоятельного диалога.

Напряженность между двумя членами НАТО привела к наращиванию военной мощи в восточном Средиземноморье, а также усложнила отношения Турции со странами Евросоюза. В настоящий момент ЕС готовит отчет об оценке взаимоотношений с Анкарой.

Текущий виток напряженности в греко-турецких отношениях завязан на Восточном Средиземноморье, а точнее — на обширном шельфе, богатом нефтью и газом.

Дело в том, что 6 августа 2020 года Греция подписала с Египтом договор о демаркации морских границ и установлении особой экономической зоны. В результате шельф был официально разделен, причем в соответствии с нормами международного права.

В свою очередь, Анкара назвала данный договор противозаконным, так как он нарушает права Турции и Ливии, которые в ноябре 2019 года подписали собственный договор о демаркации морских рубежей. Примечательно, что эти государства не имеют общих водных границ, а между ними находятся территориальные воды Греции.

This (the blue line) is reportedly the partial #EEZ delimitation boundary that #Greece and #Egypt agreed on today (6 August). The new maritime zone overlaps with and thus disputes the #Turkey-#GNA, #Libya #EEZ agreement (red line, points A-B). This is an unofficial #map pic.twitter.com/l5zfazESXE