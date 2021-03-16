Солнцев сравнил Волочкову с уличным стриптизером

Москва, 16 марта. Экс-участник «Дома-2», блогер Рустам Солнцев продемонстрировал забавное видео с уличным стриптизом. Главный герой ролика показался шоумену похожим на балерину Анастасию Волочкову.

Смешное видео Солнцев опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах мужчина со светлыми волосами, одетый в смелый леопардовый наряд с лифом, исполняет странный танец на публике. Герой ролика принимает разные позы и пытается изобразить шпагат.

«Все-таки Волочкова лучшая!» — шутливо прокомментировал видео Рустам Солнцев.

Многих поклонников блогера развеселил странный танец неизвестного мужчины. Подписчики поддержали шутку шоумена о знаменитой балерине, а также сравнили стриптизера с другими звездами.

«Ну, Настька, ну, молодец, может ведь, когда захочет»; «Это же Яна Рудковская лет через десять»; «Я думала, это Гоген Солнцев»; «Волочкова уже не та», — написали комментаторы.

А вот подруга Рустама Солнцева по «Дому-2» Алена Водонаева отказалась шутить над героем видео. Телеведущая напомнила, что прожитые годы на всех скажутся по-разному.

«А я не смеюсь над такими людьми. Еще не известно, как у нас в старости чердак протечет», — написала Водонаева.

Рустам Солнцев ранее раскрыл, какие мужчины привлекают Алену Водонаеву. Шоумен безуспешно пытался построить отношения с подругой на проекте «Дом-2», но у нее, по словам блогера, оказались специфические вкусы.