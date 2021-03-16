Путин вместе с Жапаровым откроет золоторудный комбинат в Киргизии

Москва, 16 марта. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии запуска золоторудного комбината на киргизском месторождении Джеруй.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у Путина на 17 марта запланирован очень важный телемост в рамках договоренностей с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

«Жапаров вместе с нашим президентом откроют Таласский золоторудный комбинат», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Песков назвал месторождение Джеруй крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии. Кроме президента, из Москвы по видеосвязи будут участвовать представители банка, при поддержке которого реализуется проект, добавил спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что Жапаров во время посещения Москвы подарил Путину изготовленный в Киргизии меч.