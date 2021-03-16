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Экономика

Украинцы резко сократили потребление газа

Украинцы резко сократили потребление газа

Киев, 16 марта. Украинские домохозяйства потребили 8,2 млрд кубометров газа по итогам 2020 года. Соответствующий показатель на 1,3 млрд кубометров меньше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности со ссылкой на оперативные данные Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает «Украина.ру».

В прошлом году в стране на фоне ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, резко увеличилась безработица, и упали доходы граждан. В то же время Украина переживает кризис неплатежей за жилищно-коммунальные услуги: долг населения в феврале 2021 года приблизился к отметке в 3 млрд долларов.

Наращивание долгов происходит в связи с ужесточением условий взыскания задолженностей за услуги ЖКХ с украинских неплательщиков. Им грозят штрафные санкции: за год просрочки к долгу прибавится 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%. Ранее сообщалось, что установленное властями Украины ценовое ограничение на рынке газа продлено не будет. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго страны.

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