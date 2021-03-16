Украинцы резко сократили потребление газа

Киев, 16 марта. Украинские домохозяйства потребили 8,2 млрд кубометров газа по итогам 2020 года. Соответствующий показатель на 1,3 млрд кубометров меньше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности со ссылкой на оперативные данные Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает «Украина.ру».

В прошлом году в стране на фоне ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, резко увеличилась безработица, и упали доходы граждан. В то же время Украина переживает кризис неплатежей за жилищно-коммунальные услуги: долг населения в феврале 2021 года приблизился к отметке в 3 млрд долларов.

Наращивание долгов происходит в связи с ужесточением условий взыскания задолженностей за услуги ЖКХ с украинских неплательщиков. Им грозят штрафные санкции: за год просрочки к долгу прибавится 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%. Ранее сообщалось, что установленное властями Украины ценовое ограничение на рынке газа продлено не будет. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго страны.