Барановская ответила на вопрос о своем замужестве

Москва, 16 марта. Юлия Барановская и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин расстались в 2013 году, но телеведущую продолжают донимать расспросами о новых отношениях.

Барановской приписывали роман с ее коллегой по программе «Мужское / Женское» Александром Гордоном. В СМИ также муссируют версию о том, будто бы Аршавин хочет вернуться к бывшей гражданской жене — матери троих его детей. Некоторые верят, что Барановская до сих пор мечтает принять футболиста обратно в семью. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

Знаменитость пообещала публично сообщить о своем замужестве, если найдет надежного человека и решит вступить с ним в брак. Она объяснила, что не хочет пока представлять мужчину широкой публике из-за страха неудачи.

«Когда что-то не получилось в отношениях, то после показа счастливых моментов тебе нужно объяснять, почему расстались, а этого не всегда хочется. Но, честно, есть в этом и положительная сторона: судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали», — отреагировала Барановская на внимание подписчиков в интервью порталу «7Дней».

Зрители шоу «Мужское/Женское» ранее призывали уволить Гордона и Барановскую с Первого канала. По мнению россиян, телеведущие демонстрируют невоспитанность в общении с гостями студии.