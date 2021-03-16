Клинцевич раскрыл, почему США не смогут остановить строительство СП-2

Европа вместе с Россией не только достроят «Северный поток — 2», но и будут благодаря газопроводу повышать благосостояние своих граждан. Об этом в интервью ФАН сообщил российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов заявило о новом плане Германии по «Северному потоку — 2». Берлин хочет выиграть время в разногласиях с Соединенными Штатами по теме газопровода, чтобы добиться завершения проекта, поскольку, по оценкам аналитиков, СП-2 готов на 95% и его строительство могут завершить к сентябрю.

Поэтому в Берлине считают, что после запуска проекта ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную. Кроме того, по мнению европейских дипломатов, что у американских властей есть желание вести переговоры с ФРГ по вопросу газопровода и искать совместное решение.

«Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты перед фактом, что проект уже готов», — говорится в материале.

Российский политик Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что сегодня Германия нуждается в качественном и недорогом российском газе, поэтому сделает все, чтобы закончить реализацию проекта «Северный поток — 2».

«Сегодня в сложившейся ситуации для Германии жизненно важно получать газ из России. Мы понимаем, что завершение строительства «Северного потока — 2» заложит хорошую основу для дальнейшей стратегии развития экономики ФРГ. Поэтому у рядовых немцев и крупного бизнеса Германии вызывает недоумение беспардонное поведение американцев, которые взамен качественного и недорогого российского газа предлагают Берлину покупать дорогостоящее голубое топливо из США. Сегодня у многих европейских политиков открываются глаза на то, что делает Вашингтон», — сказал собеседник ФАН.

Франц Клинцевич уверен, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов, у России и Германии получится достроить газопровод, поскольку этого хотят жители Европы. Кроме того, введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» поспособствует экономическому развитию стран ЕС и РФ.

«Американцев не получится ввести в заблуждение по поводу строительства «Северного потока — 2», поскольку они умеют собирать и анализировать информацию. Но такая настойчивость европейцев, касающаяся введения в эксплуатацию газопровода, в дальнейшем поспособствует экономическому развитию стран Европейского союза. Замечу, что американцам будет очень сложно отменить поступление российского качественного природного газа на территорию ЕС. При всем желании США, остановить строительство «Северного потока — 2» уже невозможно. Европа вместе с Россией не только достроят объект, но и будут благодаря нему повышать благосостояние своих граждан», — резюмировал Франц Клинцевич.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ФАН рассказал, что США не оставит попыток помешать реализации «Северного потока — 2».