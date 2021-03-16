Audi прекратила разработку классических бензиновых и дизельных двигателей

Берлин, 16 марта. Немецкий концерн Audi перестанет производить новые бензиновые и дизельные двигатели. Через 10–15 лет компания намерена полностью перейти на электрокары.

Соответствующие меры необходимы для соблюдения новых экологических норм в Европе. Последним «большим» классическим двигателем Audi станет знаменитый шестилитровый бензиновый агрегат W12. Им будет оснащена самая роскошная версия флагманского седана A8, которая будет выпускаться под возрожденным брендом Horch, передает Autonews.ru.

По окончании жизненного цикла модели использование этого движка будет окончательно прекращено. Кроме того, немцы больше не планируют применять V10, который в настоящее время устанавливают на суперкар Audi R8 и похожую модель Lamborghini Huracan. Ранее сообщалось, что стоимость 25 автомобилей на рынке в России выросла в феврале текущего года. Наибольший рост цен был зафиксирован на Audi — 6,4% и Genesis — 6,3%.