Лукашенко призвал «не упускать из-под контроля» работу IT-корпораций

Минск, 16 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил влияние IT-корпораций на политику.

Глава страны отметил, что инструменты IT-корпораций стали часто использовать в политических целях. Эти процессы не следует упускать из-под контроля.

«В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах​​​. Нам это знакомо. Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды», — сказал Лукашенко.

Об этом он заявил на совещании по обсуждению проектов правовых актов, которые направлены на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий. Лукашенко призвал найти решения, которые «стоят на стыке двух миров — цифрового и финансового».

Государственная дума планирует провести расширенное заседание по вопросам взаимодействия с интернет-площадками в апреле.