Молодую жену тренера Жулина сравнили с Татьяной Навкой

Москва, 16 марта. Молодую жену фигуриста и тренера Александра Жулина Наталью Михайлову сравнили с его бывшей супругой, олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Жулин опубликовал снимок 34-летней супруги, тоже прославившейся благодаря фигурному катанию, на своей странице в Instagram. Тренер оставил жене короткое и романтичное послание перед разлукой.

«Еще не уехал, но уже скучаю», — написал 57-летний спортсмен.

Подписчики фигуриста восхитились красотой Натальи Михайловой. Кроме того, некоторые поклонники Жулина обратили внимание, что внешне его нынешняя жена очень напоминает предыдущую.

«Чем-то она все же похожа на Навку»; «Наташа очень красивая»; «Какая хорошенькая!!! Прелесть!»; «Какая красивая у вас жена, лучше, чем Навка», — написали в комментариях.

Александр Жулин и Татьяна Навка поженились в 2000 году, и вскоре после свадьбы у них родилась дочь Александра. Через десять лет после женитьбы супруги объявили о разводе, а уже в 2011 году тренер женился на Михайловой. У пары растут две дочери, младшей из которых еще нет года.

Ранее Жулин рассказал, как «Ледниковый период» поспособствовал его разводу с Навкой. На браке фигуристов отрицательно сказался и переезд в Россию из США.