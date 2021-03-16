Барби-космонавт с точки зрения феминизма: как менялась самая знаменитая кукла в мире

Заговорить о знаменитой Барби в привязке к феминизму ФАН заставила новость: компания Mattel выпустила под брендом Barbie коллекционную куклу в образе россиянки Анны Кикиной — единственной на сегодняшний день женщины в отряде космонавтов Роскосмоса. «Космическую» Барби нельзя будет купить, ее можно будет выиграть в лотерею в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Это феминизм?

Является ли расширение линейки образов Барби, которая «доросла» до покорения космоса, феминизмом? С точки зрения определения этого понятия (а не фантастических представлений, провоцирующих сетевые скандалы), безусловно да. Википедия определяет феминизм (от латинского Femina — женщина) — как целый спектр идеологий, а также политических и социальных движений, направленных на расширение политических, экономических, личных и социальных прав женщин.

Так что Барби, стремящаяся в космос, это вполне себе феминистская повестка.

Тем более, что сама Анна Кикина в комментарии для СМИ подчеркивает, что «срисованный» с нее образ Барби призван вызвать у девочек осознание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, вне зависимости от гендера: нужно только правильно поставить себе цель и приложить все силы для ее достижения. По мнению Кикиной, это подчеркивает, что у каждой девочки есть выбор: определяя, чем ей заниматься в жизни, она должна ориентироваться только на свои желания.

О том, как трансформировался образ Барби, читайте в материале ФАН: из сексапильной девицы модельной внешности она постепенно превратилась в девочку-подростка, а в последнее время приобрела вполне реалистичные черты. Изменения были призваны избавить девочек от «синдромам Барби» — следования навязанным поп-культурой стереотипам, касающимся внешности.

Барби становится к «станку»

Но трансформация касалась не только параметров фигуры Барби и яркости ее макияжа. Еще в начале 1960-х Барби стала «осваивать» различные профессии. Начинала с женских: няня, медсестра, учительница и т.д. Постепенно диапазон расширялся, например, появилась Барби — деловая женщина. А 1965 году была создана первая Барби-астронавт (за 20 лет до полета первой американки в космос). В начале 1990-х появилась Барби — кандидат в президенты, а сегодня у бренда Barbie уже есть отдельная линейка «Кем быть?». Кукла «примеряет» на себя самые разные профессии, в том числе традиционно считающиеся мужскими: от врача и пожарного до программиста и судьи.

Мнение психолога

По мнению семейного психолога Натальи Панфиловой, идея «отправить» Барби в космос — очень правильная и своевременная, ориентирующая современных девочек следовать своей мечте, не оглядываясь на стереотипы.

«Не надо идти наперекор прогрессу, — говорит психолог. — Посмотрите, сколько фильмов, фантастических и вполне реалистичных, в которых есть женщина-космонавт, женщина-астронавт. Девочкам это дает чудесную пищу для фантазий — они представляют себя супергероинями: мол она такая красивая, все может, покоряет космос, побеждает врагов».

Фантазии детей меняются с годами, изменились они и со времен появления Барби в конце 1950-х, отмечет эксперт.

«Детские фантазии меняются под влиянием того, как меняется наша жизнь. И это ничему не противоречит, не надо девочек искусственного загонять в какие-то рамки. Например, представление, что Барби — это только про туфельки и розовые платьица, уже во многом устарело. Такие ограничения девочкам совершенно не нужны. Пусть они мечтают в широкой линейке того, что сейчас возможно для женщины. Речь не идет о женщине, занятой на тяжелых работах, это не о том, чтобы отказаться от всего женского и превратиться в какое-то бесполое существо. Это именно про полет фантазии», — подчеркнула Наталья Панфилова.

Отметим, Анна Кикина — не первая женщина-космонавт, ставшая прообразом куклы Барби. Первая в мире женщина, совершившая космический полет, — наша легендарная современница Валентина Терешкова — тоже вдохновляла создателей Барби.