Роскомнадзор может начать блокировку других соцсетей после Twitter

Москва, 16 марта. Роскомнадзор допустил замедление и блокировку других социальный сетей после Twitter, если они будут нарушать российское законодательство.

Роскомнадзор будет замедлять скорость трафика интернет-площадок на территории РФ, которые не соблюдают законодательство страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Также не исключено, что сервисы будут блокировать.

Меры касаются передачи запрещенного законодательством контента. Сообщениями обмениваться можно.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter. Однако руководство компании не выходит на контакт.