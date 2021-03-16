Поклонская возмутилась двойными стандартами ООН и Киева по водной блокаде Крыма

Москва, 16 марта. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская согласилась ответить на вопрос корреспондента Медагруппы «Патриот» про отключение водоснабжения полуострова со стороны Незалежной.

Украина продолжает выдвигать необоснованные территориальные претензии на Крымский полуостров. Однако Киев своим же решением лишил крымчан доступа к чистой питьевой воде, что является международным преступлением. В рамках пресс-конференции, посвященной семилетней годовщине возвращения Крыма в состав России заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Наталья Поклонская согласилась поделиться видением этой ситуации.

«Действия и слова Киева по водоснабжению Крыма преступны. Людей лишили фундаментального, базового права на питьевую воду», — прокомментировала водную блокаду Поклонская.

Гораздо больший интерес, по мнению политика, представляет реакция международного сообщества. По мнению Поклонской, происходит обесчеловечивание простых жителей Крыма за их «неправильную» политическую позицию.

«Создана специальная организация по защите прав человека, но где она в Крыму? Мы теперь не люди, потому что как-то неправильно выразили свое мнение? Международные организации постоянно мне пишут. Мне пишут, что Верховному комиссару ООН нужно приехать с комиссией и убедиться, что тут происходит. А то, что семь лет люди жалуются, что им отключили воду, их не волнует. Двойные стандарты являются реальностью, в которой мы живем. Но я надеюсь, что вопрос решится, и правовая оценка действиям Киева, в том числе уголовная, будет обязательно дана”, — рассказала политик.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило другие высказывания Поклонской с пресс-конференции. Так экс-прокурор Крыма считает, что официальный Киев предал Крым и его жителей после начала беспорядков в 2014 году, а сам полуостров она предлагает сделать более привлекательным для молодых блогеров, создав «резиденцию тиктокера» на одном из крымских курортов.