Польша закупит у России 3,6 млн тонн нефти

Варшава, 16 марта. Польская компания Orlen подписала с «Роснефтью» двухлетний контракт на поставку 3,6 млн тонн нефти в год. Об этом сообщил глава Orlen Даниель Обайтек в Twitter.

По условиям предыдущего контракта поставки российской нефти в Польшу составляли 5,4-6,6 млн тонн в год. Однако, как отметил руководитель энергетической компании, сокращение объема поставок из РФ не повлияет на их стабильность, так как Orlen диверсифицировала источники сырья.

Нефтеперерабатывающие заводы Orlen в настоящее время снабжаются нефтью из Саудовской Аравии, России, США, Анголы и Нигерии. Прежний контракт между «Роснефтью» и Orlen был заключен в 2019 году, срок его действия также составлял два года.

Власти Польши ранее неоднократно заявляли о намерении сократить или вовсе отказаться от поставок нефти из России. В марте компания Orlen заключила контракт об импорте топлива из США.

Преимущество российской нефти для Польши заключалось в ее стоимости, поскольку транспортировка сырья из дальних стран обходится дороже. Нефть из России поступала на польские НПЗ напрямую по трубопроводу «Дружба», что было выгодным для Варшавы. Поэтому в условиях кризиса, польская сторона, видимо решила пересмотреть свою политику в отношении сырья из РФ.