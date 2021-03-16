Посол России в ЦАР обсудил с президентом Туадера вопросы национальной безопасности

Банги, 15 марта. Российский посол в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко провел встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Стороны обсудили главные события последних дней: парламентские выборы и вопросы безопасности.

«В ходе беседы обсуждался второй тур парламентских выборов, а также военно-политическая ситуация в контексте продолжающегося мятежа во главе с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе. Достигнута договоренность в координации действий по подавлению незаконного мятежа», – сообщается на официальном Facebook-аккаунте посольства России в ЦАР.

Стороны сошлись во мнении, что нельзя вести никаких диалогов с боевиками, а все участники бандформирований должны предстать перед судом. В этом контексте призывы некоторых иностранных государств начать переговоры с радикалами выглядят нелепо и неуместно, отметили Титоренко и Туадера.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее снятие оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР, которое препятствует укреплению национальной армии страны.

Ранее Владимир Титоренко заявил, что планы радикалов по свержению законной власти в африканской стране провалились. Ситуация изменилась в лучшую сторону. А вооруженные силы при поддержке российских инструкторов и руандийского военного контингента успешно проводят операцию против боевиков, освобождая новые территории. Таким образом, окончательная победа над бандгруппами – это вопрос времени, подытожил Титоренко.