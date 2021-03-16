Ракетный комплекс «Бал» уничтожил корабли условного противника в Дагестане

Махачкала, 16 марта. Береговой ракетный комплекс «Бал» Каспийской флотилии уничтожил условные вражеские судна на учениях, которые проходили на полигоне Турали в Дагестане, заявила пресс-служба ЮВО РФ.

Военнослужащие Каспийской флотилии РФ отработали расчеты БРК и выполнили электронные пуски по морской цели. Также экипажи батарей выполняли слежку за надводной акваторией Каспийского моря при помощи самоходных командных пунктов управления «Минерал». А затем произвели электронные пуски ракет по кораблям условного врага. Кроме этого, военнослужащие отработали смену позиции и уход от ответного удара противника.

В маневрах приняли участие свыше 200 военных ЮВО, а также были задействованы около 20 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в горах Северного Кавказа стартовали учения разведчиков Южного военного округа России. Бойцы отработали навыки ведения огня по мишеням из автоматов АК-47, пехотных пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок «Винторез» с разных положений.