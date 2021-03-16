Ученые из США раскрыли неожиданное влияние художественной литературы на человека

Вашингтон, 16 марта. Персонажи любимых художественных книг могут оказывать влияние на мозг человека. Исследование проводили ученые из Университета Огайо (США).

Специалисты опросили участников эксперимента об их любимых героях в популярном произведении «Игра престолов». Затем они провели сканирование мозга испытуемых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Те, кто себя идентифицирует с персонажем из книги, буквально проживает жизнь любимого героя.

«Они думают о том, что думает любимый персонаж и разделяют его чувства. Они играют роль этого героя», — рассказал один из авторов исследования.

Ученые отметили, что во время того, как человек ассоциирует себя с персонажем, у него активизируется вентральная медиальная префронтальная кора (vMPFC). Она обычно проявляется, когда человек думает о самом себе. Результаты исследования говорят о том, что художественная литература позволяет некоторым людям увидеть мир глазами другого человека и прожить его опыт.

Ранее сообщалось, что классическая музыка помогает в снижении тревожности, которая вызвана социальной дистанцией. Ученые проводили эксперимент на рыбках.