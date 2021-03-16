Великобритания может спровоцировать новый виток гонки ядерного вооружения

Желание Великобритании нарастить свой ядерный потенциал может спровоцировать новый виток гонки ядерного вооружения. Английские власти собираются почти на 40% увеличить число ядерных боеголовок. Военные эксперты в беседе с корреспондентом ФАН объяснили вероятные причины этой, пока еще локальной, гонки вооружения и ее возможные последствия.

Новый виток ядерной гонки

Власти Великобритании намерены объявить о снятии ограничений на количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении английской армии. Свое желание они объясняют попыткой «эффективнее противостоять угрозам со стороны России и Китая». Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, считает это заявление ничем иным, как очередной попыткой Великобритании спровоцировать новый виток гонки ядерного вооружения.

«Не исключено, что именно англичане могут спровоцировать новый виток гонки ядерного оружия. Они неоднократно демонстрировали свою склонность к провокациям. Не стоит забывать, что с фултонской речи премьер-министра Великобритании Черчилля началась холодная война», — уверяет Василий Дандыкин.

Ракеты в лизинг

Сейчас в вооруженных силах Великобритании находится 180 ядерных боеголовок. Все они размещаются на четырех атомных стратегических подводных лодках королевских ВМС, оснащенных американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании.

Еще в 90-х годах прошлого века власти Туманного Альбиона придерживались более миролюбивой политики, заявив о сокращения общего числа развернутых и неразвернутых боезарядов. В 2010 году, когда их количество составляло 225 единиц, английское правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х. Сейчас же Борис Джонсон пожелал увеличить этот «потолок» до 260 боезарядов. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, такие изменения формально не противоречат договору о нераспространении ядерного вооружения.

«На их четырех подводных лодках стоят американские ракеты «Трайдент-2», которые они якобы взяли в лизинг, что не является формально нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. А вот ядерные боеголовки на них стоят как раз английские», — пояснил военный обозреватель.

На модернизацию и увеличение своего ядерного потенциала Великобритания намерена потратить около 10 миллиардов фунтов стерлингов. И это при том, что страна переживает не самое простое время. Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что таким образом правительство Бориса Джонсона пытается переключить внимание простых англичан с более серьезных проблем.

«Подобные заявления — это попытка английских властей отвлечь внимание своего народа от внутренних проблем. Ковид, провал вакцины, экономические проблемы, выступления шотландцев, ирландцев. Правительству Джонсона надо срочно переключать внимание простых англичан», — объясняет собеседник ФАН.

Ловушка для Туманного Альбиона

Военный обозреватель Виктор Литовкин добавляет, что увеличением своего ядерного запаса Великобритания желает поднять свой статус ядерной державы не только у потенциальных противников, коими они считают Россию и Китай, но и у своих союзников по Североатлантическому альянсу. А заодно еще раз подчеркнуть свою преданность заокеанским хозяевам, считает Виктор Литовкин.

«Они хотят таким образом поднять свой статус как ядерной державы. Естественно, упрочить свои позиции в НАТО. Ведь в альянс входят три ядерные страны — США, Великобритания, Франция, — напоминает собеседник ФАН. — Вот только Франция не предоставляет свое ядерное оружие НАТО, в отличие от тех же американцев и англичан, и расширением ядерного арсенала Великобритания демонстрирует преданность США».

Ряд экспертов считают, что решением об увеличении ядерного потенциала Туманный Альбион и его американские союзники загоняют себя в дипломатическую ловушку. Президент России Владимир Путин неоднократно предлагал внести в договор о сокращении стратегического наступательного вооружения и английские, и французские ядерные боеголовки.

Англичане отказались от этого предложения с мотивировкой о своих миролюбивых устремлениях. Теперь же они сами лишают себя этого аргумента, уверен Литовкин.

«Производство новых ядерных боеголовок — это стремление Великобритании нарастить свой ядерный запас. Как это повлияет на нас? Я думаю, никак не повлияет. Если все-таки будут переговоры по новому договору о сокращении стратегического наступательного вооружения, мы будем настаивать на включении английских боеголовок в этот документ», — объясняет военный обозреватель.

Конечно, подобные заявления Великобритании не могут не волновать Россию и другие страны. Фактически английское правительство вновь объявляет нашу страну врагом номер один, совершенно игнорируя слова Владимира Путина о том, что Россия «не была и не является ничьим противником». И тем не менее, если все-таки правительство Джонсона намерено и впредь «наращивать ядерную мускулатуру», то им не стоит забывать о хрупкости этого мира, напоминает Виктор Литовкин.