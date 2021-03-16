Британцы в Сети раскритиковали антироссийскую ядерную политику Бориса Джонсона

Лондон, 16 марта. Великобритания представила оборонный бюджет, направленный на увеличение ядерного потенциала Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении расходов на ядерный арсенал на 40%, закупив максимальное количество ядерных боеголовок «Трайдент» — 260 единиц. Не все жители страны поддержали премьера. «ПолитРоссия» приводит несколько комментариев под соответствующим материалом журналиста Джейсона Гроувза в Daily Mail:

«Почему? У нас достаточно боеголовок, чтобы уничтожить планету. Что нам даст то, что мы сможем уничтожить ее дважды?»;

«И еще 40% ядерных боеголовок, что они будут атаковать? Боже, это «правительство» точно знает, как тратить деньги, как будто они растут на деревьях... По сравнению с ним Корбин был очень скуп»;

«Что за чушь собачья. Строительство новой ситуационной комнаты. Скучающий Борис хочет игрушки побольше».

Кроме того, некоторые читатели Daily Mail усомнились в компетентности Бориса Джонсона в отношении занимаемой им должности. Британцы посоветовали премьеру подружиться с Россией ,чтобы избежать проблем. Аналогичного мнения придерживается и автор материала — по мнению журналиста, дружба с Москвой принесет экономике Соединенного Королевства миллиарды.

«Русские любят английские товары. Кроме того, это серьезно разозлило бы ЕС. Россия могла бы стать одним из наших крупнейших торговых партнеров», — пишет Джейсона Гроувз.

Отметим, новая оборонная стратегия Великобритании рассматривает Россию в качестве одного из главных врагов, однако британцы не разделяют эту политику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию.