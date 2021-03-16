Алана Мамаева обратилась к любовнице мужа

Москва, 16 марта. Трехкратный обладатель Кубка России Павел Мамаев и модель Алана разводятся. Супруга футболиста продолжает оставлять в соцсетях колкости в адрес его любовницы из Испании.

Спортсмен во время поездки в Испанию познакомился с моделью Ирен Гарсиа. Он скрыл от иностранки, что женат и является отцом троих детей. Позже об измене узнала Алана Мамаева. Она заявила, что хочет развестись с футболистом на мировом участке и не собирается запрещать ему видеться с наследниками.

Недавно Алана опубликовала в Instagram-stories серию любительских снимков, на которых она запечатлена в зеленой шапке и солнцезащитных очках. В подписи к одному из фото модель оставила «скрытое послание» для любовницы супруга. Оно гласит, что Ирен Гарсиа давно потеряла свое достоинство.

Ранее Ирен Гарсия сделала публичное заявление, в котором осудила хейтеров за раздувание скандала вокруг ее отношений с женатым футболистом. Испанская модель попросила интернет-пользователей оставить ее в покое и перестать смаковать подробности скандала.