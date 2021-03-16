Турецкие власти назвали условия для отмены теста на коронавирус у туристов

Анкара, 16 марта. Российские туристы обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста при въезде на территорию Турции. Страна может отменить это требование при определенных условиях.

Тест на коронавирус для въезжающих на территорию турецкого государства иностранцев могут отменить. Об этом рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По словам министра, первым условием является улучшение эпидемиологической обстановки в самой стране. Ведомство должно зафиксировать устойчивое снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, прежде чем ослаблять ограничения. Это должно произойти к 15 апреля.

«Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», — заявил Эрсой.

Вторым важным условием является успешность вакцинационной кампании в стране, из которой приехал турист. Если показатели будут достаточно высокими, то ПЦР-тесты также будут не нужны.

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