Лидер «Справедливой России» Миронов предложил выдавать ипотеку под 2% годовых

Москва, 16 марта. Ипотечная ставка должна быть ниже ключевой ставки Банка России. Только тогда она может считаться льготной, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его мнению, такое решение позволит избежать спекуляций на рынке и сделает кредиты более доступными для населения. Цены на недвижимость в 2020 году на фоне программы льготного ипотечного кредитования заметно увеличились — в крупных городах на 15–20%, отметил парламентарий.

«Необходимо кардинально пересматривать подход к ипотечному кредитованию и фиксировать ставку жилищных кредитов на постоянной низкой отметке. Например, на уровне одной второй от ключевой ставки — то есть 2%», — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Он также указал на необходимость развития и других программ повышения доступности недвижимости. К примеру, социальную аренду, строительно-сберегательные кассы и прочие. Для 40% нуждающихся в жилье ипотека даже с низкой ставкой все равно недоступна, добавил Миронов.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, льготную ставку по ипотеке необходимо устанавливать, исходя из среднедушевого дохода по региону. По его словам, это поможет сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере.