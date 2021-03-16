«Вывез детей поучить»: Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию

Москва, 16 марта. Популярный российский 56-летний актер Алексей Серебряков, за плечами которого участие в нескольких десятках достойных российских фильмов, неожиданно вернулся из Канады в Россию. Об этом он рассказал журналистам, встретившим его на светской вечеринке, сообщает Teleprogramma.pro.

Мероприятие было посвящено премьере одного из новых российских кинофильмов. Журналисты задали Серебрякову простой вопрос: живет ли он, разрываясь между Канадой, куда на ПМЖ переехала вся его семья, и Россией, где он востребован как актер. Алексей ответил отрицательно, подчеркнув, что сейчас он живет на родине, и переезд на чужбину не входил в его планы.

«Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — публикует слова Алексея Серебрякова издание Super.ru.

О том, в какой стране актеру нравится больше и где лучше живется, актер не стал говорить. По его словам, заниматься сравнением подобных вещей просто неприемлемо и нелепо.

Напомним, несколько лет назад Алексей Серебряков во время интервью у российского блогера Юрия Дудя запомнился своими скандальными высказываниями о России. Например, артист назвал основными составляющими национальной идеи хамство и наглость российского народа.

Также Серебряков объяснил, почему он проживал в Канаде. Он отметил, что не имеет канадского гражданства.

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой», — пояснил он.

Несколько лет назад, ФАН писал о том, как Серебряков ответил хейтерам на обвинения в русофобии.