Выпивающая пенсионерка пропала в день своего рождения в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 марта. Пожилая жительница Ленобласти пропала в день своего рождения. Внук пенсионерки обратился в правоохранительные органы.

Молодой человек приехал в поселок Оредеж, чтобы навестить бабушку и поздравить ее с 81-м днем рождения. Однако 30-летний внук не нашел родственницу дома. Мужчина вошел в помещение, открыв дверь своим ключом. Порядок в доме не был нарушен, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Известно, что пенсионерка употребляла спиртные напитки, но на здоровье не жаловалась. Обеспокоенные внуки решили обратиться к стражам порядка. Полицейские узнали приметы пропавшей и организовали поиск.

Еще один человек недавно пропал в Воронеже. Там правоохранители разыскивают 15-летнего мальчика в темно-синей шапке, который ушел гулять и перестал выходить на связь.