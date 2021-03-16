ООН сбывает в Судан отвергнутую в ЕС опасную вакцину от COVID-19

Хартум, 16 марта. Власти Судана запустили вакцинацию населения препаратом от коронавируса (COVID-19) кампании AstraZeneca, от применения которого отказались уже многие ведущие государства Европейского союза. Об этом сообщает информационное агентство Voice of America.

Одной из первых стран, забраковавших лекарство англо-шведского фармацевтического концерна, стала Австрия. Главная причина — появление большого числа жалоб со стороны уже привитых пациентов. Как установили специалисты, использование вакцины от этого производителя связано с высоким риском развития тромбоэмболии (закупорка кровеносных сосудов — Прим. ФАН). Еще один немаловажный фактор, это ее достаточно низкая эффективность — около 62,6%.

В течение последней недели целый ряд государств ЕС последовали примеру Вены: Германия, Дания, Исландия, Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Норвегия, Болгария и другие. После освещения в прессе возможных побочных эффектов, от вакцины AstraZeneca также отказались Индонезия, Таиланд и Демократическая Республика Конго.

Хартум уже получил 1,4 млн доз препарата от международной организации ЮНИСЕФ, действующей под эгидой ООН. Местные средства массовой информации преподносят стартовавшую вакцинацию от COVID-19 как достижение главы переходного правительства Абдаллы Хамдока в борьбе с пандемией. Однако программа COVAX, в рамках которой поставлено лекарство, рассчитана на третьи страны, не способные закупить его самостоятельно. Это лишь подтверждает, что экономическая ситуация в Судане не изменилась в лучшую сторону с назначением нового премьер-министра.

Подобный политический пиар представляет серьезную опасность для суданских граждан, особенно с учетом нынешнего плачевного состояния сферы здравоохранения в стране. Организация Объединенных Наций, воспользовавшись политической ситуацией, попросту сбыла большую партию опасной и невостребованной в Европе вакцины AstraZeneca. Причем, под видом гуманитарной помощи препарат поставлен еще нескольким развивающимся государствам Африканского континента.