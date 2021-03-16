Самарец «изнасиловал» уезжающий от него трамвай

Самара, 16 марта. Житель Самары изнасиловал трамвай и попал на видео. На кадрах мужчина изображает половой акт рядом с проезжающим мимо транспортом.

Необычное происшествие удалось запечатлеть видеорегистратору одного из автомобилей. На видео видно, как мужчина во всем черном торопится на трамвай, но не успевает. Электротранспорт начал закрывать двери и уезжать, тогда несостоявшийся пассажир разозлился. Мужчина начал изображать половой акт возле трамвая.

Выходка не повлияла на водителя транспорта. Видео разлетелось по Сети. Пользователи предположили, что инцидент является следствием весеннего обострения. Комментаторы не смогли объяснить мотивы мужчины.

Реальное изнасилование произошло ранее в Волгограде, сообщал ФАН. Местный житель напал на женщину около ж/д станции.