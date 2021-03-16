Звезда «Папиных дочек» ответила на вопрос об отсутствии фотографий с мужем

Дубай, 16 марта. Актриса Елизавета Арзамасова после Дня всех влюбленных перестала публиковать в соцсетях совместные фотографии с супругом — продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Как только шум после свадьбы знаменитостей утих, прошли все праздники, а медовый месяц закончился, актриса вернулась к репетициям. Страницу Арзамасовой в Instagram заполнили кадры ее выступлений на сцене, снимки из личных фотосессий и путешествий. Сейчас звезда сериала «Папины дочки» отдыхает с 47-летним супругом в ОАЭ.

Подписчики извели Арзамасову вопросами о небольшом количестве совместных фотографий с Авербухом. Актриса решила ответить в комментариях под недавним постом, почему она перестала публиковать семейные снимки.

«Есть ровно столько, сколько нам обоим комфортно выкладывать», — написала Арзамасова подписчице.

Позже звезда «Папиных дочек» все же опубликовала совместное фото с мужем на отдыхе. Знаменитости сфотографировались в пустыне, передает «Вечерняя Москва».

Недавно Илья Авербух объяснил, почему не ходит на репетиции молодой жены. Он считает эту сферу жизни актрисы «интимной».