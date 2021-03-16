Начались съемки нового сезона сериала «Мажор»

Москва, 16 марта. Съемки четвертого сезона сериала «Мажор», главную роль в котором играет Павел Прилучный, стартовали в Москве. Стали известны некоторые детали работы над продолжением.

Одну из сцен сериала снимали в торговом центре в Химках. Комнату, расположенную на 11-м этаже, превратили в палату психиатрической клиники. Здесь сняли сцены с участием Любови Аксеновой и Игоря Жижикина, который играет бизнесмена Аркадия Игнатьева.

Прилучный появился на площадке поздним вечером и попытался уделить внимание каждому члену съемочной группы. Затем он снялся в двух сценах, в одной из которых играла Любовь Аксенова. Актер также ответил на вопрос, спрашивают ли его друзья о том, что будет в продолжении «Мажора».

«Жижикин спрашивает. Но я ему ничего не сообщаю, молчу. Точнее говорю: «Не знаю, читай сценарий сам». Вообще, я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе», — сказал Прилучный «Телепрограмме».

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» в прошлом году развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Он оставил жене и детям квартиру. Долгое время Прилучный не раскрывал, с кем живет после расставания с женой, но недавно все же рассекретил эту личную информацию.