Состоялось оперативное онлайн-заседание Следственного комитета РФ

Москва, 16 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел масштабную видео-конференцию с участием руководителей различных подразделений СК России.

Основной темой совещания стали вопросы работы территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с молодыми следователями. Бастрыкин также заслушал ход расследования ряда резонансных уголовных дел и оценил результаты проделанной работы.

В рамках онлайн-встречи каждый представитель региона доложил о самых громких расследованиях. Так, например, были заслушаны итоги рассмотрения в Республике Башкортостан судом резонансного уголовного дела в отношении Владимира Санкина. Он приговорен к восьми годам лишения свободы. Кроме того, был поднят вопрос оказания поддержки 98-летней блокаднице, на которую покушалась сиделка.

Бастрыкин в ходе мероприятия озвучил основную статистику по итогам 2020 года о количестве находившихся на службе и уволенных из системы СК молодых следователей. Он подчеркнул, что в 2020 году на службе состояло более 3500 молодых следователей, а также озвучил основные причины увольнения.