Москва, 16 марта. Украина перед наступлением в Донбассе может устроить провокацию с применением ударных БПЛА, считает военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам эксперта, местом осуществления провокации может стать любой отрезок фронта между Украиной и ЛДНР. Несмотря на высокую вероятность реализации подобной операции, Котенок не верит в ее успех, передает Общественная служба новостей.

«В середине марта грядет активизация с их стороны, проведены подготовительные мероприятия. Но таких планов за семилетнюю историю было несколько. К счастью, они не удавались. Теперь возможна одна из провокаций, которую планирует Украина. На одном из участков фронтов», — раскрыл детали наступления ВСУ военкор.

Котенок заявил, что украинское командование активно готовится к применению боевых беспилотников, с помощью которых ВСУ могут попытаться повторить успех Азербайджана в Карабахе.

«Задача перед ними стоит конкретная: окончательный срыв Минских соглашений, демонстрация «агрессии» России, чтобы прозвучали традиционные обвинения в коварстве, нарушениях договоренности и так далее», — считает эксперт.

Военкор подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны дополнительные аргументы, чтобы доказать США свою преданность и надежность. В этом ему может помочь эскалация в Донбассе.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что бойцы ВСУ на линии соприкосновения нервничают и суетятся, потому что боятся ответных действий со стороны ЛДНР.