Донецк, 16 марта. Анализ происходящего в Донбассе позволять предположить, что активных боевых действий в регионе опять не будет, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Однако, по словам Ольхина, это скорее плохо, чем хорошо, так как без открытой украинской агрессии «вялотекущий» конфликт будет продолжаться долго. В то же время замглавы ведомства выступает против открытой конфронтации, так как любое наступление украинской армии принесет новые жертвы и разрушения.

Ольхин обращает внимание на то, что для наступления ВСУ сложилась в целом благоприятная обстановка, так как Украине покровительствует Запад и Турция, обещая поставить беспилотники «как в Карабахе». Вместе с этим украинская сторона, исходя из поступающей информации из Киева, морально не готова к новой конфронтации. Кроме того, недвусмысленные намеки правительство получает и о том, что в целом регион сейчас не следует трогать.

«И я думаю, что эти предупреждения с вероятностью 90% сработают», — отмечает замминистра информации ДНР.

Он добавил, что даже украинские националисты и ветераны «АТО» в различных ток-шоу не говорят о перспективах наступления вопреки привычной риторике о «зачистке» Донбасса. По словам Ольхина, теперь украинские силовики по телевизору говорят лишь о готовности «отразить российскую агрессию». Представитель республики убежден, что в Киеве знают о мерах, которые будут применены в ответ на атаку, и это охладит пыл украинского командования.

Ранее сообщалось о размещении ВСУ военной техники вблизи жилых домов на территориях, подконтрольных Киеву.